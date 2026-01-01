Vremenska prognoza 2. januar 2026.

RTS pre 3 sata
Vremenska prognoza 2. januar 2026.

Sutra u našoj zemlji promenljivo. Biće uslova za slabu kišu. Na planinama će padati sneg. Biće vetrovito. Duvaće pojačan južni vetar. Sa Mediterana nam stiže sve topliji vazduh. Najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. U glavnom gradu promenljivo i vetrovito. Temperatura do 12 stepeni. Za vikend svežije.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 02.01.2026. Petak: Promenljivo, na krajnjem severu i jugu i pretežno oblačno, vetrovito i u većem delu zemlje osetno toplije. Kiša se očekuje u Vojvodini, kao i ponegde na istoku i jugu zemlje, dok će na visokim planinama padati slab sneg. Vetar umeren i jak, u planinskim predelima i olujni, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -9 do 3 stepena, a najviša od 4 stepena na
