Prvi dani 2026. godine malo topliji, ali već za vikend hladno sa snegom

U Srbiji će danas pre podne biti umereno do potpuno oblačno u Vojvodini i na istoku zemlje, ponegde uz slabo provejavanje snega, a od sredine dana postepeno razvedravanje sa zapada, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 3 do 10 stepeni. U petak promenljivo oblačno sa umerenim i jakim južnim vetrom koji će ponegde dostizati i udare olujne jačine i osetno toplije vreme sa najvišom dnevnom temperaturom od 10 do 12 stepeni. Kiša se očekuje samo u Vojvodini, kao i ponegde na istoku zemlje. U subotu pretežno oblačno uz postepeno širenje padavinske zone i na ostali deo zemlje uz pad temperature i skretanje vetra na severni