Mali i Vučević o produženju licence za NIS: Dobre vesti rezultat ozbiljne diplomatske borbe

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas, povodom odluke američkog OFAK-a da produži licencu rad Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. januara, da su dobre vesti rezultat ozbiljne diplomatske borbe i razgovora predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa zvaničnicima u Vašingtonu.

On je istakao da je to politika kojom se štite nacionalni interesi u složenim međunarodnih okolnostima. Dodao je da su dobre vesti za NIS usledile nakon razgovora predsednika Srbije sa zvaničnicima u Vašingtonu, kao i nakon ozbiljne diplomatske borbe koju, kako je naveo, Vučić sve vreme predsednik vodi. ''To je politika kojom se štite nacionalni interesi i to u složenim međunarodnim okolnostima'', naveo je Mali. Podsetio je da je 84. dan kako ni kap sirove nafte
NišVašingtonSiniša Malinaftaekonomija

