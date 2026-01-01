U Srbiji od danas počela naplata karbonskih taksi

Kompanije koje uvoze na tržište EU od danas su u obavezi da plaćaju karbonsku taksu (CBAM) u iznosu do 85 evra po toni ugljen-dioksida koji se emituje pri proizvodnji robe, a Srbija je istovremeno uvela naplatu nacionalnog poreza u iznosu od četiri evra po toni čime se smanjuje obaveza uvoznika u EU i sprečava dvostruko oporezivanje istih emisija.

Dominantni narativ na zapadu je da emisije ugljen-dioksida sve više utiču na klimu, a najveći deo tih emisija dolazi iz energetski intenzivnih industrija, poput proizvodnje cementa, aluminijuma, đubriva i električne energije. Iz tih razloga, Evropska unija je od 1. januara počela sa punom primenom CBAM mehanizma odnosno prekograničnog oporezivanja ugljenika, a Srbija sa naplatom nacionalnog poreza domaćim proizvođačima. Cilj ovog mehanizma ima uporište u