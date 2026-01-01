Od danas veće plate u javnom sektoru i minimalac, novi uslovi za odlazak žena u penziju

U Srbiji su od danas plate u javnom sektoru veće za 5,1 odsto.

Povećana je i minimalna zarada za 10,1 odsto, na 64.554 dinara. U januaru će biti isplaćene penzije uvećena za 12,2 odsto jer se primanja penzionera od 2024. godine usklađuju u decembru. Od danas u Srbiji važe novi uslovi za odlazak žena u penziju jer se pomera starosna granica. Žene će u 2026. moći da se penzionišu sa navršene 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok su za muškarce uslovi nepromenjeni, pa oni mogu da odu sa navršenih 65 godina