Premijer Srbije, prof. dr Đuro Macut obišao prvu bebu rođenu u 2026. godini

Premijer prof. dr Đuro Macut obišao je noćas prvu rođenu bebu u 2026. godini u Ginekološko akušerskoj klinici - Višegradska i izrazio je nadu da će se u budućnosti rađati još više dece.

Dečak dužine 51 centimetar i težak 3.910 grama rođen je u prvoj seknudi posle ponoći u GAK Višegradska. " Večeras sam imao veliku čast i zadovoljstvo da posetim prvu porodilju u Srbiji ove godine, Marinu Milošević i njenog sina Vukašina. Ovo je izuzetno zadovoljstvo da možemo da obiđemo majke koje su donele na svet bebe koje zapravo predstavljaju budućnost i nadu naše zemlje. Mislim da će naši mladi sugrađani koji dolaze na svet doneti i novu budućnost Srbiji i