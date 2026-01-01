Vidović obišla prvorođene bebe i roditeljima dodelila vaučer od 300.000 dinara

Zamenica gradonačelnika Beograda Vesna Vidović obišla je danas KBC "Dr Dragiša Mišović - Dedinje", gde su se prve bebe u ovoj godini rodile neposredno posle ponoći i istakla da im je grad Beograd obezbedio poklon čestitku od 300.000 dinara.

Vidović je na konferenciji za medije rekla da je grad i ovu godinu započeo radno, obilaskom prvorođenih beba u beogradskim porodilištima. "Ovaj prvi januar počinjemo radno, kao i prošle godine, obilaskom prvorođenih beba u gradu Beogradu. U bolnici 'Dragiša Mišović' rodio se prvo dečak David, a zatim devojčica Lira", rekla je Vidović. Ona je podsetila da je Grad Beograd i ove godine obezbedio poklon-čestitku u iznosu od 300.000 dinara za prvorođene bebe. "Kao i