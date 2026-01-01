Trubači i kuvano vino za doček

Vesti online pre 1 sat  |  Ljiljana Stojanović (A. S.)
Trubači i kuvano vino za doček

Turistička organizacija grada Leskovca organizovala je tradicionalni doček Nove godine na Gradskom trgu u ovom gradu.

Sve prisutne zabavljao je Kortiko bend, a pred ponoć na binu su stupili i trubači Isidora Zećirovića. Deljene su pljeskavice, kuvano vino, grejana rakija i čaj. Najsrećniji su se kući vratili sa dobitkom na novogodišnjoj lutriji. Uz neizostavni vatromet, organizatori su građanima i gostima poželeli puno zdravlja i sreće u 2026. godini. – Neka vam Nova godina donese mnogo radosti, ljubavi, zdravlja i ličnog uspeha, a našem gradu dalji prosperitet i mnogo lepih
