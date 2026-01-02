"Imao je zlatni lančić sa Bogorodicom" Majka očajnički traži sina (16) nestalog posle eksplozije u Švajcarskoj

Blic pre 4 sati
"Imao je zlatni lančić sa Bogorodicom" Majka očajnički traži sina (16) nestalog posle eksplozije u Švajcarskoj

Đovani je bio u društvu prijatelja, a njegov telefon nije bio dostupan kad se izgubio trag.

Istraga o uzroku eksplozije i potraga za nestalima su još u toku. Italijanka Karla Masijelo iz Bolonje uputila je javni apel za pomoć u potrazi za svojim sinom Đovanijem Tamburijem (16), koji je nestao u švajcarskom zimovalištu Kran-Montana nakon razorne eksplozije i požara u prepunom baru tokom dočeka Nove godine. "Zovemo sve bolnice, ali niko nema informacije, posebno zato što su povređeni u izuzetno teškom stanju“, izjavila je Masijelo za list La Repubblica.
