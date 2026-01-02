Šta je mogući uzrok požara u Švajcarskoj? Gosti bara svedočili o kobnom dočeku Nove godine

Euronews pre 39 minuta  |  Autor: Tanjug
Fotografija snimljena u trenutku kada je izbio požar tokom novogodišnje proslave u baru "Konstelasion" u švajcarskom odmaralištu Kran-Montana mogući je izvor vatrene stihije u kojoj je stradalo više od 40 ljudi, a 115 povređeno, navodi danas francuska televizija BFM.

Na fotografiji objavljenoj na sajtu BFM vidi se kako gosti bara, mahom mladi, drže u rukama visoko podignute flaše šampanjca u koje je zaboden mini vatromet, dok se varnice raspršuju uvis, blizu plafona. Takođe se vidi plamen na jednom delu plafona. Švajcarski list "Temp" preneo je juče, pozivajući se na svedočenja dve Francuskinje koje su bile u baru, da su moguć uzrok požara dekorativne sveće koje su, kako je navedeno, bile okačene suviše blizu plafona bara.
