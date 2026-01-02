Tragedija u švajcarskom skijalištu: ‘Oko 40 mrtvih’ i više od 115 povređenih u požaru

Južne vesti
REUTERS Stephanie Lecocq Odavanje počasti žrtvama tragedije u kafiću u švajcarskom skijalištu Kran Montani U požaru u novogodišnjoj noći u baru u skijalištu Kran-Montana u Švajcarskoj, poginulo je ‘oko 40 ljudi, a 115 povređeno’, saopštila je policija.

Istražitelji nastavljaju potragu za žrtvama požara u baru „Konstelasion“ (Le Constellation) u jednom od najpoznatijih skijališta u Evropi, na jugu Švajcarske, u blizini granice sa Italijom. Reč je pretežno o mladim ljudima koji su u vreme nesreće bili u krcatom kafiću. Povređeni, od kojih neki imaju samo 15 godina, imaju teške opekotine trećeg stepena, kažu iz lokalne bolnice. Zvaničnici navode da bi identifikacija žrtava mogla da potraje danima ili čak nedeljama.
