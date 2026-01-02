Šta se dešava 23. januara: Ključni dan koji može da promeni sudbinu NIS-a

On je izrazio očekivanje da ćemo 23. januara imati rešenje za Naftnu industriju Srbije, kao i da je država pripremila zakonodavni okvir kako bi reagovala u skladu sa potrebama građana, prenosi Telegraf pisanje Tanjuga. "Ono što je za ljude važno, to je da nema problema.

Sada ćemo moći da izdržimo i do 23. ili 24. marta. Mi smo pripremili i naše izmene zakonodavstva i sve drugo da mi reagujemo u skladu sa potrebama građana Srbije", rekao je Vučić za RTS ogovarajući na pitanje da li očekuje da 23. januara do kada je OFAK produžio operativnu licencu imamo rešenje za NIS. On je istakao da NIS od sinoć ima pravo da plati, dopremi i ponovo proizvodi naftne derivate i prerađuje sirovu naftu koja će u našu zemlju stići kroz naftovod