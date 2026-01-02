Vremenska prognoza za 2. januar: Manji minus ujutru, pa razvedravanje uz sunce tokom celog dana

Prema vremenskoj prognozi za petak 2. januar 2026. godine, biće oblačno i hladnije, sa najnižom jutarnjom temperaturom od minus pet do nula stepeni.

Maksimalna dnevna od dva do sedam stepeni uz moguće slabije lokalne pljuskove, maglu i mogućnost snega u brdsko-planinskim predelima, čak i u nekim nizijama. U Vojvodini će, prema vremenskoj prognozi, biti slabijih lokalnih padavina i oblaka, uz dnevnu temperaturu do sedam stepeni. Jutarnja će biti oko tri stepena. Prema vremenskoj prognozi za subotu 3. januar, biće pretežno oblačno, u Vojvodini suvo, a u ostalim krajevima mestimično sa kišom. Najniža temperatura