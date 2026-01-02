Tramp brine o demonstrantima u Iranu i ponovo preti Teheranu: Naoružani smo i spremni

N1 Info pre 3 sata  |  CNN
Tramp brine o demonstrantima u Iranu i ponovo preti Teheranu: Naoružani smo i spremni

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Američke Države intervenisati ukoliko Iran zapuca na demonstrante i ubije ih tokom protesta protiv pogoršanih ekonomskih uslova u toj zemlji. „Ako Iran puca i nasilno ubija mirne demonstrante, što im je običaj, Sjedinjene Američke Države će im priteći u pomoć.

Naoružani smo i spremni za akciju. Hvala na pažnji posvećenoj ovom pitanju! Predsednik Donald Džej Tramp“, napisao je u petak na mreži Truth Social, piše CNN. Tokom ove nedelje desetine demonstranata izašle su na ulice u više iranskih provincija, a neki protesti su u sredu postali smrtonosni nakon sukoba s policijom. Iranski zvaničnici uputili su oštra upozorenja protiv američkog mešanja u unutrašnje poslove zemlje. Ali Laridžani, šef iranske nacionalne
