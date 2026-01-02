Dubrovnik: Nakon višečasovne borbe sa nemirnim morem, izvučeno telo muškarca

NIN pre 4 sati  |  FoNet / Tanjug
Dubrovnik: Nakon višečasovne borbe sa nemirnim morem, izvučeno telo muškarca

Muškarca, državljanina Bosne i Hercegovine, snažni talasi su oko podneva povukli u more dok se sa porodicom fotografisao na stenama podno dubrovačkih zidina, nakon čega su brodovi Lučke kapetanije i pomorske policije pokrenuli višesatnu potragu na području Dubrovnika, javila je Hrvatska radio-televizija.

U Dubrovnik je doputovao s porodicom na jednodnevni izlet. Hitne službe spašavanja locirale su telo muškarca. To je za Dubrovački dnevnik potvrdio lučki kapetan Mato Kekez i istakao da zbog izuzetno teških vremenskih uslova još uvek nije moguće da ga izvuku. "Telo je locirano oko 400 metara ispred vale od Pila. Već smo ranije došli do njega i tada nije pokazivao znakove života. Pokušavamo ga izvući, ali more je izrazito nemirno", izjavio je Kekez. Na teren su odmah
