Državljanina BiH talasi povukli ispod dubrovačkih zidina, telo izvučeno nakon višečasovne borbe

Newsmax Balkans pre 1 sat
Državljanina BiH talasi povukli ispod dubrovačkih zidina, telo izvučeno nakon višečasovne borbe

Telo državljanina BiH izvučeno je iz mora na brod Lučke kapetanije Dubrovnik nakon dugotrajne i izuzetno zahteve borbe sa vrlo visokim talasima, javila je Hina.

Dubrovački lučki kapetan Mato Kekez ranije je potvrdio da je u moru 200 metara od obale pronađeno telo muškarca kojeg su talasi povukli u more sa stene podno dubrovačkih zidina. Muškarci su talasi povukli u more sa stene dok se fotografisao sa porodicom. Brodica Lučke kapetanije, tri zaposlena u pomorskoj graničnoj policiji, dva vatrogasca i ronilac su bili na poziciji ispred uvale Pile, ali je vreme jako loše što je otežavalo izvlačenja tela. Uz Lučku kapetaniju i
Otvori na newsmaxbalkans.com

Povezane vesti »

Državljanin BiH stradao u Dubrovniku: Talasi ga povukli sa stene dok se fotografisao sa porodicom

Državljanin BiH stradao u Dubrovniku: Talasi ga povukli sa stene dok se fotografisao sa porodicom

Radio 021 pre 38 minuta
Državljanin BiH se utopio u Dubrovniku, talas ga povukao u more

Državljanin BiH se utopio u Dubrovniku, talas ga povukao u more

Danas pre 1 sat
Dubrovnik: Nakon višečasovne borbe sa nemirnim morem, izvučeno telo muškarca

Dubrovnik: Nakon višečasovne borbe sa nemirnim morem, izvučeno telo muškarca

NIN pre 1 sat
Državljani BiH poginuo u Dubrovniku Ogromni talasi ga odvukli u more dok se slikao sa porodicom: Ronici pronašli telo posle…

Državljani BiH poginuo u Dubrovniku Ogromni talasi ga odvukli u more dok se slikao sa porodicom: Ronici pronašli telo posle nekoliko sati (video)

Blic pre 1 sat
Nakon višečasovne borbe sa nemirnim morem, u Dubrovniku izvučeno telo muškarca

Nakon višečasovne borbe sa nemirnim morem, u Dubrovniku izvučeno telo muškarca

Sputnik pre 1 sat
Tragedija u Dubrovniku: Izvučeno telo državljanina BiH, povučen u more dok se fotografisao sa porodicom

Tragedija u Dubrovniku: Izvučeno telo državljanina BiH, povučen u more dok se fotografisao sa porodicom

Euronews pre 1 sat
Nakon višečasovne borbe sa nemirnim morem, izvučeno telo muškarca

Nakon višečasovne borbe sa nemirnim morem, izvučeno telo muškarca

B92 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaBosna i HercegovinaDubrovnik

Balkan, najnovije vesti »

Putevi Srbije: Automobili na Batrovcima čekaju tri sata, na prelazu Šid dva sata

Putevi Srbije: Automobili na Batrovcima čekaju tri sata, na prelazu Šid dva sata

N1 Info pre 22 minuta
Sprečena nezgoda na Dunavu: Brod sa više od 800 tona đubriva uspešno odsukan i otpremljen u Srbiju

Sprečena nezgoda na Dunavu: Brod sa više od 800 tona đubriva uspešno odsukan i otpremljen u Srbiju

Nova pre 37 minuta
Pijani mladić ukrao gradski autobus u Rijeci: Iskoristio je trenutak nepažnje vozača, nastao je haos

Pijani mladić ukrao gradski autobus u Rijeci: Iskoristio je trenutak nepažnje vozača, nastao je haos

Nova pre 18 minuta
Dodik: Dan Republike određuje narod, a ne neki sud

Dodik: Dan Republike određuje narod, a ne neki sud

Pravda pre 3 minuta
Gužve na granicama ne jenjavaju, a tek sledi pakao Vozila mile u kolonama, ljudi čekaju satima: Na ova dva prelaza je…

Gužve na granicama ne jenjavaju, a tek sledi pakao Vozila mile u kolonama, ljudi čekaju satima: Na ova dva prelaza je najkritičnije (foto)

Blic pre 43 minuta