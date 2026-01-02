Državljanina BiH talasi povukli ispod dubrovačkih zidina, telo izvučeno nakon višečasovne borbe

Telo državljanina BiH izvučeno je iz mora na brod Lučke kapetanije Dubrovnik nakon dugotrajne i izuzetno zahteve borbe sa vrlo visokim talasima, javila je Hina.

Dubrovački lučki kapetan Mato Kekez ranije je potvrdio da je u moru 200 metara od obale pronađeno telo muškarca kojeg su talasi povukli u more sa stene podno dubrovačkih zidina. Muškarci su talasi povukli u more sa stene dok se fotografisao sa porodicom. Brodica Lučke kapetanije, tri zaposlena u pomorskoj graničnoj policiji, dva vatrogasca i ronilac su bili na poziciji ispred uvale Pile, ali je vreme jako loše što je otežavalo izvlačenja tela. Uz Lučku kapetaniju i