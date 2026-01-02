Ambasador u Švajcarskoj: Porodica jednog srpskog državljanina prijavila nestanak, nema zvaničnih informacija

Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović izjavio je da ambasada još nema zvaničnu potvrdu da je neko od državljana Srbije stradao ili je povređen u požaru u baru "Le Constellation" u Kran Montani.

On navodi da je porodica jednog srpskog državljanina prijavila nestanak. "Nedavno smo dobili jedan kominike švajcarskih vlasti u kojem oni potvrđuju da je bilo stranih državljana u baru, ali da još ne mogu da potvrde identifikaciju i da će, kako to budu utvrđivali, obaveštavati odgovarajuće ambasade. Mi smo u konstantnoj komunikaciji sa švajcarskim vlastima i lokalnom policijom", izjavio je Trifunović za Betu. U Kran Montani se tokom dočeka Nove godine zapalila