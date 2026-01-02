AMSS: Očekuje se pojačan saobraćaj ka turističkim destinacijama, moguća magla ujutro i uveče

Moguća je pojava magle i sumaglice po kotlinama i dužinom rečnih tokova, pre svega u jutarnjim i večernjim satima, a povremeno pojačan saobraćaj očekuje se na putevima koji vode ka turističkim destinacijama i planinskim centrima, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Vlažni kolovozi i sneg do pet centimetara na putevima prvog prioriteta održavanja zabeležen je na putu Ćurkovica – državna granica sa Bugarskom (granični prelaz Strezimirovci); Božica – granica SRB/BUG (Ribarci); Vlasinsko Jezero – Božica, kao i na teritoriji Vranja. Na naplatnim stanicama nema zadržavanja. Nema zadržavanja vozila ni na putničkim ni na teretnim terminalima graničnih prelaza.
