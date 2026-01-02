Anđela Đuričić ušla u Elitu 9! Evo kako je protekao susret sa Majom koju je nekada tukla: takmičari u šoku

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Anđela Đuričić ušla u Elitu 9! Evo kako je protekao susret sa Majom koju je nekada tukla: takmičari u šoku

Voditelj "Elite 9", Darko Tanasijević, ušao je večeras u Belu kuću sa novogodišnjim čestitkama i poklonima, želeći srećnu Novu godinu svim učesnicima.

Nakon toga, obratio se zadrugarima i najavio posebno iznenađenje - ulazak Anđele Đuričić. - Pretpostavljam da ste razmišljali ovih dana ko bi to mogao da pomogne Darku u ovom poslu. Moram da vam kažem da ću imati Deda Mrazicu - rekao je Darko. Nakon njegove najave, u Belu kuću je ušetala Anđela Đuričić, a kako se moglo primetiti, takmičarima su popadale vilice. Anđela se potom obratila prisutnima. - Želim vam svima srećnu novu godinu, čast mi je što sam ovde danas
