"Navikla sam od brata na sve", Rada o Nenadovoj izjavi da ne priča sa njima, pa pomenula haos Đoganijevih

Telegraf pre 5 sati  |  Telegraf.rs
"Navikla sam od brata na sve", Rada o Nenadovoj izjavi da ne priča sa njima, pa pomenula haos Đoganijevih

Pevačica Rada Manojlović večeras, za reprizu Nove godine, peva u srpskoj prestonici, a pred nastup progovorila je o estradi, haosu njenih kolega za novogodišnju noć, ali i bratu Nenadu Manojloviću.

Ona se malo pred izlazak na binu dotakla jučerašnjeg nastupa u Trebinju, privatnog života, ali i skandala Vesne i Đoleta Đoganija o kojem se priča. - Pod utiskom sam od dočeka, bilo je prelepo u Trebinju, mnogo ljudi, samo je duvao jak vetar. Ovog puta, večeras, ne nosim minić, sestra je kriva za ovaj kombinezon. Maja se pokida oko mene, stvarno. Menadžer, stilista moj... Sve je! Sinoć tamo nisam bila više od pet godina, još pre korone. Sjajno je bilo u Trebinju -
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Vratila je kilažu od pre dva porođaja Jelena Pešić sa mužem Mladenom Vuletićem u provodu bez dece: Uskladili stajlinge, pa…

Vratila je kilažu od pre dva porođaja Jelena Pešić sa mužem Mladenom Vuletićem u provodu bez dece: Uskladili stajlinge, pa došli na nastup Tanje Savić (foto)

Blic pre 19 minuta
Tanja Savić sa dubokim izrezom i gore i dole: Dečko Muki se ne odvaja od nje, tu je i pevačicin brat sa ženom, svi su zajedno…

Tanja Savić sa dubokim izrezom i gore i dole: Dečko Muki se ne odvaja od nje, tu je i pevačicin brat sa ženom, svi su zajedno za reprizu Nove godine (video)

Blic pre 5 sati
(Video) "Navikla sam na sve od brata" Rada Manojlović o porodici i skandalu u Nemačkoj: "Sve ovo sa Đoletom Đoganijem mi je…

(Video) "Navikla sam na sve od brata" Rada Manojlović o porodici i skandalu u Nemačkoj: "Sve ovo sa Đoletom Đoganijem mi je tužno i ružno"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Rada ManojlovićNenad ManojlovićNova godinaTrebinjeestrada

Zabava, najnovije vesti »

"Naježim se kad pomislim na tu morbidnost" Milica Veličković otkrila najlepši momenat iz 2025. godine, pa priznala: Nemam…

"Naježim se kad pomislim na tu morbidnost" Milica Veličković otkrila najlepši momenat iz 2025. godine, pa priznala: Nemam vremena za prošlost

Kurir pre 4 minuta
Udala se srpska glumica filmova za odrasle! Nevena izgovorila "da" na Sejšelima, a oko nje rajska plaža (foto)

Udala se srpska glumica filmova za odrasle! Nevena izgovorila "da" na Sejšelima, a oko nje rajska plaža (foto)

Kurir pre 19 minuta
Vratila je kilažu od pre dva porođaja Jelena Pešić sa mužem Mladenom Vuletićem u provodu bez dece: Uskladili stajlinge, pa…

Vratila je kilažu od pre dva porođaja Jelena Pešić sa mužem Mladenom Vuletićem u provodu bez dece: Uskladili stajlinge, pa došli na nastup Tanje Savić (foto)

Blic pre 19 minuta
Žena je nestala, izgubio joj se svaki trag: Dve godine kasnije na Google mapama otkrivena je strašna istina

Žena je nestala, izgubio joj se svaki trag: Dve godine kasnije na Google mapama otkrivena je strašna istina

Blic pre 4 minuta
Prelepa Turkinja Zejnep u vezi sa srpskim glumcem: Ovako su zajedno proveli Novu godinu, on je grli i ne pušta, svi…

Prelepa Turkinja Zejnep u vezi sa srpskim glumcem: Ovako su zajedno proveli Novu godinu, on je grli i ne pušta, svi komentarišu da su savršeni par

Blic pre 4 minuta