"Navikla sam od brata na sve", Rada o Nenadovoj izjavi da ne priča sa njima, pa pomenula haos Đoganijevih

Pevačica Rada Manojlović večeras, za reprizu Nove godine, peva u srpskoj prestonici, a pred nastup progovorila je o estradi, haosu njenih kolega za novogodišnju noć, ali i bratu Nenadu Manojloviću.

Ona se malo pred izlazak na binu dotakla jučerašnjeg nastupa u Trebinju, privatnog života, ali i skandala Vesne i Đoleta Đoganija o kojem se priča. - Pod utiskom sam od dočeka, bilo je prelepo u Trebinju, mnogo ljudi, samo je duvao jak vetar. Ovog puta, večeras, ne nosim minić, sestra je kriva za ovaj kombinezon. Maja se pokida oko mene, stvarno. Menadžer, stilista moj... Sve je! Sinoć tamo nisam bila više od pet godina, još pre korone. Sjajno je bilo u Trebinju -