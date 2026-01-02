Zabeleće se i Beograd! Stižu sneg i ledena kiša, pašće i do 20 cm: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru

Današnji dan doneće kratkotrajno otopljenje. Maksimalna temperatura biće u Podrinju i u Kolubarskom okrugu i do 15 stepeni, a hladnije na severu Vojvodine, na jugu Srbije i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini i biće do 5 stepeni. U Beogradu danas do 12. Kiša se danas očekuje u Vojvodini i na jugu Srbije. Vazdušnu pritisak je zbog uticaja ciklona u osetnijem padu. Danas će duvati jak jugozapadni vetar, povremeno i sa olujnim udarima od 80km/h. Vetar je fenskog efekta,