Zabeleće se i Beograd! Stižu sneg i ledena kiša, pašće i do 20 cm: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru

Zabeleće se i Beograd! Stižu sneg i ledena kiša, pašće i do 20 cm: Ovi delovi Srbije biće prvi na udaru
Današnji dan doneće kratkotrajno otopljenje. Maksimalna temperatura biće u Podrinju i u Kolubarskom okrugu i do 15 stepeni, a hladnije na severu Vojvodine, na jugu Srbije i u Timočkoj i Negotinskoj Krajini i biće do 5 stepeni. U Beogradu danas do 12. Kiša se danas očekuje u Vojvodini i na jugu Srbije. Vazdušnu pritisak je zbog uticaja ciklona u osetnijem padu. Danas će duvati jak jugozapadni vetar, povremeno i sa olujnim udarima od 80km/h. Vetar je fenskog efekta,
Inđija: Za projektovanje bunara B7 u Inđiji 1,12 miliona dinara iz budžeta vodovoda

Inđija: Za projektovanje bunara B7 u Inđiji 1,12 miliona dinara iz budžeta vodovoda

Beloblatska kobasica ponovo okuplja ljubitelje tradicije: XII Kobasicijada 7. i 8. februara 2026. Beloblatska "Kobasicijada"

Beloblatska kobasica ponovo okuplja ljubitelje tradicije: XII Kobasicijada 7. i 8. februara 2026. Beloblatska "Kobasicijada"

Raspored sahrana i ispraćaja za subotu, 3. januar

Raspored sahrana i ispraćaja za subotu, 3. januar

