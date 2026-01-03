Alarm upaljen, stiglo upozorenje Oglasili se iz Puteva Srbije: Najopasnija pojava se spušta, pazite se, na ovim deonicama otvorite četvore oči

Na autoputu E-75 i obilaznicama Beograda sneg je doveo do dodatnih mera opreznosti u saobraćaju Magla predstavlja potencijalnu opasnost na putevima u blizini rečnih tokova, kotlina i klisura Osetno hladnije vreme, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, ponegde i uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, donosi vozačima zahtevnije uslove te se pozivaju da prilagode vožnju stanju na putevima uz obaveznu zimsku opremu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).