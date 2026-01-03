Alarm upaljen, stiglo upozorenje Oglasili se iz Puteva Srbije: Najopasnija pojava se spušta, pazite se, na ovim deonicama otvorite četvore oči

Blic pre 57 minuta
Alarm upaljen, stiglo upozorenje Oglasili se iz Puteva Srbije: Najopasnija pojava se spušta, pazite se, na ovim deonicama…
Na autoputu E-75 i obilaznicama Beograda sneg je doveo do dodatnih mera opreznosti u saobraćaju Magla predstavlja potencijalnu opasnost na putevima u blizini rečnih tokova, kotlina i klisura Osetno hladnije vreme, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, ponegde i uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, donosi vozačima zahtevnije uslove te se pozivaju da prilagode vožnju stanju na putevima uz obaveznu zimsku opremu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sneg, magla i ledena kiša stigli na puteve – oprez u vožnji neophodan

Sneg, magla i ledena kiša stigli na puteve – oprez u vožnji neophodan

RTV Novi Pazar pre 1 sat
Putevi Srbije: Buditi oprezni zbog kiše koja će se lediti na tlu

Putevi Srbije: Buditi oprezni zbog kiše koja će se lediti na tlu

OK radio pre 3 sata
Putevi Srbije: Ne krećite na put bez potrebe

Putevi Srbije: Ne krećite na put bez potrebe

Bujanovačke pre 2 sata
U Srbiji sneg i hladno vreme, na istoku toplije i kiša

U Srbiji sneg i hladno vreme, na istoku toplije i kiša

Glas Zaječara pre 3 sata
Vozači, oprez! Sneg, magla i ledena kiša stižu na puteve – ograničenja već uvedena

Vozači, oprez! Sneg, magla i ledena kiša stižu na puteve – ograničenja već uvedena

Moj Novi Sad pre 2 sata
Sneg u Srbiji, zabeleli se Beograd i Vojvodina: Sutra hladno sa snegom u većem delu zemlje

Sneg u Srbiji, zabeleli se Beograd i Vojvodina: Sutra hladno sa snegom u većem delu zemlje

Glas Zapadne Srbije pre 2 sata
Putevi Srbije: Apelujemo na vozače da budu oprezni i bez preke potrebe ne kreću na put

Putevi Srbije: Apelujemo na vozače da budu oprezni i bez preke potrebe ne kreću na put

Šabačke novosti pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegAMSS

Regioni, najnovije vesti »

Izmenama u Zakonu o javnom redu i miru za uvrede na internetu kazne do 150.000 dinara

Izmenama u Zakonu o javnom redu i miru za uvrede na internetu kazne do 150.000 dinara

Jugmedia pre 7 minuta
Totalni kolaps za šlepere u Kraljevu i Kruševcu: Uvedena zabrana za teretnjake, teške mašine poslate na teren

Totalni kolaps za šlepere u Kraljevu i Kruševcu: Uvedena zabrana za teretnjake, teške mašine poslate na teren

RINA pre 7 minuta
Sa 13 godina zaradio prve pare pevajući u kafani kako bi pomogao majci: Miloš živi u garsonjeri, ali sanja velike snove - već…

Sa 13 godina zaradio prve pare pevajući u kafani kako bi pomogao majci: Miloš živi u garsonjeri, ali sanja velike snove - već je među omiljenim pevačima na šabačkim veseljima (FOTO)

RINA pre 7 minuta
Četvoročlana porodica Krstić koja je do juče živela bez kupatila dobila novi dom

Četvoročlana porodica Krstić koja je do juče živela bez kupatila dobila novi dom

Jugmedia pre 1 sat
Književni konkurs povodom 130 godina Spomenika oslobodiocima Kuršumlije

Književni konkurs povodom 130 godina Spomenika oslobodiocima Kuršumlije

Južne vesti pre 1 sat