Sneg, magla i ledena kiša stigli na puteve – oprez u vožnji neophodan

RTV Novi Pazar pre 3 sata
Osetno hladnije vreme, mestimično s kišom, susnežicom i snegom, ponegde i uz formiranje manjeg snežnog pokrivača, donosi vozačima zahtevnije uslove te se pozivaju da prilagode vožnju stanju na putevima uz obaveznu zimsku opremu, saopštio je jutros Auto-moto savez Srbije (AMSS).

Na autoputu E-75, Obilaznici oko Beograda, zoni tunela Lipak, Železnik, Straževica i Beli Potok – usled snežnih padavina, smanjeno je ograničenje brzine kretanja vozila, saopštili su Putevi Srbije. I dalje se očekuje nešto veći broj vozila na putevima koji vode ka planinama i omiljenim zimskim centrima. Postoji mogućnost pojave magle na putevima, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina, klisura kao i na putnim objektima preko reka. Magle
Južne vesti pre 1 sat
Blic pre 2 sata
OK radio pre 4 sati
Glas Zaječara pre 4 sati
Bujanovačke pre 4 sati
Moj Novi Sad pre 4 sati
Glas Zapadne Srbije pre 4 sati
Glas Zaječara pre 0 minuta
Infozija pre 5 minuta
Blic pre 25 minuta
RINA pre 30 minuta
RINA pre 30 minuta