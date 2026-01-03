Pobedio Dekijevu Zvezdu, zbog Dušana Tadića morao da ode: O njemu Zvezdan Terzić nije hteo da priča

Crvena zvezda je tokom jesenjeg dela sezone imala problema na krilnim pozicijama i to će u januaru morati da rešavaju čelnici kluba.

Kao prvo, novi trener Dejan Stanković dobio je nekoliko ohrabrujućih vesti na samom okupljanju, ali tu nije kraj - biće i pojačanja za crveno-bele! Nemanja Radonjić i Vladimir Lučić su spremni za početak zimskih priprema, Felisio Milson stiže nekoliko sati nakon prozivke, a Šavi Babika će od prvog dana biti sa ekipom u Antaliji. Zvezdan Terzić je istakao da bi Jegor Prucev trebalo da se priključi treninzima Zvezde nakon prekida pozajmice u OFK Beogradu, ali i da to