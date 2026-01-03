Pobedio Dekijevu Zvezdu, zbog Dušana Tadića morao da ode: O njemu Zvezdan Terzić nije hteo da priča

Mondo pre 7 minuta  |  Dušan Ninković
Pobedio Dekijevu Zvezdu, zbog Dušana Tadića morao da ode: O njemu Zvezdan Terzić nije hteo da priča

Crvena zvezda je tokom jesenjeg dela sezone imala problema na krilnim pozicijama i to će u januaru morati da rešavaju čelnici kluba.

Kao prvo, novi trener Dejan Stanković dobio je nekoliko ohrabrujućih vesti na samom okupljanju, ali tu nije kraj - biće i pojačanja za crveno-bele! Nemanja Radonjić i Vladimir Lučić su spremni za početak zimskih priprema, Felisio Milson stiže nekoliko sati nakon prozivke, a Šavi Babika će od prvog dana biti sa ekipom u Antaliji. Zvezdan Terzić je istakao da bi Jegor Prucev trebalo da se priključi treninzima Zvezde nakon prekida pozajmice u OFK Beogradu, ali i da to
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

"Radonjiću, to je nepoštovanje Zvezde": Zvezdan Terzić zapretio igračima, podsetio ih koji su na tabeli

"Radonjiću, to je nepoštovanje Zvezde": Zvezdan Terzić zapretio igračima, podsetio ih koji su na tabeli

Mondo pre 13 minuta
(Foto) Zvezda počela pripreme, Stanković poručuje da će "uraditi sve da osvoje titulu"

(Foto) Zvezda počela pripreme, Stanković poručuje da će "uraditi sve da osvoje titulu"

Newsmax Balkans pre 38 minuta
Ili ćete osvojiti titulu ili vas neće biti: "Radonjić me gledao kao dete kad pogreši"

Ili ćete osvojiti titulu ili vas neće biti: "Radonjić me gledao kao dete kad pogreši"

Sportske.net pre 1 sat
Terzić: Ili ćete biti onakvi kakvi mi od vas očekujemo ili vas neće biti

Terzić: Ili ćete biti onakvi kakvi mi od vas očekujemo ili vas neće biti

RTS pre 1 sat
Stanković: Zvezda bolja tri-četiri puta od svakoga u ligi

Stanković: Zvezda bolja tri-četiri puta od svakoga u ligi

Sport klub pre 1 sat
Prve reči Dejana Stankovića na početku priprema: „Nek mi Arnautović da 15 utakmica kao u dresu Austrije“

Prve reči Dejana Stankovića na početku priprema: „Nek mi Arnautović da 15 utakmica kao u dresu Austrije“

Nova pre 1 sat
Terzić oštro igračima: Bićete kakvi hoćemo, ili vas neće biti

Terzić oštro igračima: Bićete kakvi hoćemo, ili vas neće biti

Sport klub pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićCrvena ZvezdaZvezdan TerzićOFK BeogradDušan TadićVladimir Lučić

Sport, najnovije vesti »

Da li je to zamena za Tajrika Džonsa? Velikan se zahvalio centru

Da li je to zamena za Tajrika Džonsa? Velikan se zahvalio centru

Sport klub pre 12 minuta
Rastanak u Novom Pazaru: Stigao kao veliko pojačanje, ali nije uspeo da se nametne!

Rastanak u Novom Pazaru: Stigao kao veliko pojačanje, ali nije uspeo da se nametne!

Hot sport pre 13 minuta
Intervju – Pavle Nikolić, biser srpske košarke: Da je Bogdan Bogdanović oprao ruke u Moravi, bio bi kao Stef Kari

Intervju – Pavle Nikolić, biser srpske košarke: Da je Bogdan Bogdanović oprao ruke u Moravi, bio bi kao Stef Kari

Morava info pre 7 minuta
Pobedio Dekijevu Zvezdu, zbog Dušana Tadića morao da ode: O njemu Zvezdan Terzić nije hteo da priča

Pobedio Dekijevu Zvezdu, zbog Dušana Tadića morao da ode: O njemu Zvezdan Terzić nije hteo da priča

Mondo pre 7 minuta
Nanu nije veredeo ni indeks 40, MVP priznanje otišlo u istoriju

Nanu nije veredeo ni indeks 40, MVP priznanje otišlo u istoriju

Nova pre 2 minuta