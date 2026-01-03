Moskva osudila napad SAD na Venecuelu

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije izrazilo je danas zabrinutost i osudu povodom američkog napada na Venecuelu. „SAD su izvršile čin oružane agresije protiv Venecuele što izaziva duboku zabrinutost i osudu“, navodi se u sapštenju objavljenom na satu ruskog MIP.

Uz ocenu da su izgovori koji se navode kao opravdanje za takve postupke neodrživi, u saopštenju se dodaje da je „ideologizovana netrpeljivost prevagnula nad poslovnim pragmatizmom i spremnošću da se izgrađuju odnosi zasnovani na poverenju i predvidivosti“. „U nastaloj situaciji važno je, pre svega, sprečiti dalju eskalaciju i usmeriti se ka pronalaženju izlaza putem dijaloga“ navodi se u saopštenju i ističe da „Latinska Amerika treba da ostane zona mira, kakvom se
