Pam Bondi: Maduro će se suočiti sa „punom snagom“ američkog pravosuđa

NIN pre 29 minuta  |  Tanjug
Pam Bondi: Maduro će se suočiti sa „punom snagom“ američkog pravosuđa

Američka državna tužiteljka Pam Bondi izjavila je da će se predsednik Venecuele Nikolas Maduro uskoro suočiti sa „punom snagom“ američkog pravosuđa na tlu Sjedinjenih Američkih Država, nakon što je, prema tvrdnjama Vašingtona, uhapšen u Venecueli.

Bondi je u objavi na društvenim mrežama navela da se Maduro tereti po optužnici koja ga povezuje sa zaverom za narko-terorizam, zaverom za uvoz kokaina u Sjedinjene Američke Države, posedovanjem mitraljeza i razarajućih naprava, kao i zaverom za posedovanje takvog naoružanja usmerenog protiv SAD. Prema njenim navodima, Maduro je optužen još 2020. godine pred saveznim sudom u južnom distriktu Njujorka. Ipak, u subotu ujutru nije bilo zvaničnih informacija o njegovoj
Ključne reči

KokainNjujorkVašingtonVenecuelasadNikolas Maduro

