Šta je Delta Force, elitna američka jedinica koja je izvela akciju hapšenja Nikolasa Madura

Elitna specijalna jedinica američke vojske, poznata kao Delta Force, izvela je u subotu akciju hapšenja venecuelanskog lidera Nikolasa Madura i njegove supruge, prenose izvori za CNN.

Delta Force je jedna od najelitnijih jedinica američke vojske za specijalne misije, specijalizovana za borbu protiv terorizma, spasavanje talaca, direktne borbene akcije i specijalno izviđanje – često usmerene na ciljeve od visokog značaja. Osnovana 1977. godine, jedinica je direktno pod komandom Združene komande za specijalne operacije (JSOC) i stacionirana u bazi Fort Brag, Severna Karolina. Sastoji se od osam operativnih eskadrona. Gotovo sve informacije o Delta