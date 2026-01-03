Vlažan sneg širom Srbije, zahvata i Srem: Mogući problemi na putevima

Upozorenje RHMZ : Zbog snega mogući problemi u snabdevanju namirnicama, električnom i toplotnom energijom Za područje Srema očekuju se snežne padavine i povećanje snežnog pokrivača, dok je rizik od ledene kiše znatno manji u odnosu na centralnu Srbiju i Beograd, ali se lokalna poledica ne može u potpunosti isključiti.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je da se u periodu od 4. do 7. januara u Srbiji očekuju nepovoljni vremenski uslovi, uz lokalnu pojavu ledene kiše i vlažnog snega, što može izazvati ozbiljne probleme u svakodnevnom funkcionisanju. Kako je saopšteno, zbog snežnih padavina i poledice mogući su zastoji i potpune blokade u saobraćaju, kao i poteškoće u snabdevanju stanovništva životnim namirnicama, električnom i toplotnom energijom. Iz RHMZ-a