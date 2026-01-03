Kako su SAD zarobile venecuelanskog lidera Nikolasa Madura: Izneti detalji napada

Posle višemesečnog pritiska, predsednik SAD Donald Tramp naredio je operaciju u Venecueli kako bi zarobio njenog predsednika Nikolasa Madura i prebacio ga u Sjedinjene Države gde planira da ga izvede pred sud.

U intervjuu za "Fox and Friends Weekend", Tramp je izneo detalje noćnog napada posle čega je rekao da su Maduro i njegova supruga, Silija Flores, helikopterom prebačeni na američki ratni brod. Kasnije su Tramp i drugi zvaničnici dali više detalja tokom konferencije za novinare iz njegove rezidencije na Floridi. Tramp je opisao Madura kao "visoko čuvanog" u predsedničkoj palati koja je bila "kao tvrđava". Maduro je skoro stigao do "sigurne sobe" u palati, rekao je