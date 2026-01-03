Putarina skuplja od 1. januara

Nove cene putarina u Srbiji na snazi su od 1. januara, saopštilo je danas Javno preduzeće "Putevi Srbije".

Povećanje se odnosi na vozila svih kategorija. Putarina je uvećana na svim deonicama autoputeva na kojima postoje mostovi, vijadukti i tuneli i u zavisnosti od njihove dužine različito je i povećanje putarine. Putarina od Beograda do Novog Sada za automobile sada iznosi 340 dinara, a od Beograda do Subotice 850 dinara. Novi iznos putarine od Beograda do Preševa sada je 2.060 dinara, a od prestonice do Niša putarina košta 1.180 dinara. Iznos putarine od glavnog