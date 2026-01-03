Poskupele putarine: Ovo su nove cene

Ozon press pre 1 sat
Poskupele putarine: Ovo su nove cene

Nova godina donela je svašta novo u Srbiji, a između ostalog, i nove cene putarina.

Posle julske promene cena, usledila je nova i to u tajnosti, pa će vozači u Srbiji od sada morati da daju više novca za vožnju kroz Srbiju na određenim deonicama. Takođe, promene cena odnose se samo na putnička vozila. Od četvrtka 1. januara, cene putarina u Srbiji su uvećane, a obaveštenje o tome je objavljeno u Službenom glasniku. Obaveštenje o tome nije vidljivo istaknuto na sajtu JKP „Putevi Srbije“, pa su mnogi vozači koji su na put krenuli prvog dana nove
