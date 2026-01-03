Gutereš: Akcija SAD u Venecueli postavlja opasan presedan

Radio sto plus pre 1 sat
Gutereš: Akcija SAD u Venecueli postavlja opasan presedan
Po rečima diplomata, sastanak Saveta bezbednosti UN zatražile su Venecuela i Kolumbija, uz podršku Rusije i Kine, nakon što su SAD napale Venecuelu i zbacile, zarobile i odvele njenog dugogodišnjeg autokratskog predsednika Nikolasa Madura, preneo je Rojter navodeći da sastanak još nije zakazan. “Ovi događaji predstavljaju opasan presedan”, naveo je u saopštenju portparol Gutereša, Stefan Dižarik. “Generalni sekretar nastavlja da naglašava značaj potpunog poštovanja
Otvori na radiostoplus.com

Povezane vesti »

Ovo je žena koja je vukla konce u Venecueli: Branila Čaveza, udala se za diktatora, sebe zove "prva revolucionarka": Madurova…

Ovo je žena koja je vukla konce u Venecueli: Branila Čaveza, udala se za diktatora, sebe zove "prva revolucionarka": Madurova supruga godinama vlada iz senke, a poznata je po aferi "narko bratanci"

Blic pre 23 minuta
Potpredsednica Venecuele: Nećemo biti ničija kolonija, ovo je akt agresije

Potpredsednica Venecuele: Nećemo biti ničija kolonija, ovo je akt agresije

Pravda pre 1 sat
AP: Maduro je bio u svojoj kući unutar vojne baze kada ga je uhapsila američka vojska

AP: Maduro je bio u svojoj kući unutar vojne baze kada ga je uhapsila američka vojska

Serbian News Media pre 27 minuta
Šta je Delta Force, elitna američka jedinica koja je izvela akciju hapšenja Nikolasa Madura

Šta je Delta Force, elitna američka jedinica koja je izvela akciju hapšenja Nikolasa Madura

Nova pre 2 sata
Gutereš: Akcija SAD u Venecueli postavlja opasan presedan

Gutereš: Akcija SAD u Venecueli postavlja opasan presedan

Serbian News Media pre 2 sata
Dmitrijev: Kako će EU reagovati ukoliko sledeća meta Amerike bude Grenland?

Dmitrijev: Kako će EU reagovati ukoliko sledeća meta Amerike bude Grenland?

Vesti online pre 3 sata
Šta je Delta Force, elitna američka jedinica koja je izvela akciju hapšenja Madura

Šta je Delta Force, elitna američka jedinica koja je izvela akciju hapšenja Madura

Newsmax Balkans pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

UNSavet bezbednosti UNSavet bezbednostiVenecuelaKinaRusijaKolumbija

Svet, najnovije vesti »

Kakve je reakcije širom sveta izazvao američki napad na Venecuelu?

Kakve je reakcije širom sveta izazvao američki napad na Venecuelu?

Danas pre 8 minuta
"Sjedinjene američke države znaju šta im je činiti": Zelenski aludira na Putina dok komentariše Venecuelu: "Ako se ovako se…

"Sjedinjene američke države znaju šta im je činiti": Zelenski aludira na Putina dok komentariše Venecuelu: "Ako se ovako se rešavaju diktatori..."

Blic pre 28 minuta
Šifra Zmaj: Krv pada na sve strane, Evropa na kolenima, Tramp nemoćan, a on čeka u zasedi i sprema se za - udar!

Šifra Zmaj: Krv pada na sve strane, Evropa na kolenima, Tramp nemoćan, a on čeka u zasedi i sprema se za - udar!

Blic pre 1 sat
Potpredsednica Venecuele Delsi Rodriges demantovala Trampa: Maduro je jedini zakoniti predsednik države

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodriges demantovala Trampa: Maduro je jedini zakoniti predsednik države

Danas pre 38 minuta
Lideri Demokratske stranke optužili Trampovu administraciju: Lagali su Kongres, rekli su da se ne radi na promeni režima u…

Lideri Demokratske stranke optužili Trampovu administraciju: Lagali su Kongres, rekli su da se ne radi na promeni režima u Venecueli

Danas pre 1 sat