Predsednik: Novi objekat za Kobre biće najbolji u jugoistočnoj Evropi, a verujemo i u svetu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi završne radove na novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da uslovi kakvi će biti u novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu, ne postoje nigde u jugoistočnoj Evropi, a verovatno ni u celom svetu. Vučić je tokom obilaska radova na novom objektu rekao da je cilj da jedinica "Kobre", za koju je rekao da se, kada je u zemlji bilo najviše problema pokazala kao jedna od tri najviše