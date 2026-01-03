Predsednik: Novi objekat za Kobre biće najbolji u jugoistočnoj Evropi, a verujemo i u svetu

RTV pre 5 minuta  |  Tanjug
Predsednik: Novi objekat za Kobre biće najbolji u jugoistočnoj Evropi, a verujemo i u svetu

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obilazi završne radove na novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da uslovi kakvi će biti u novom objektu za smeštaj i obuku pripadnika Odreda vojne policije specijalne namene "Kobre", u kasarni "Vasa Čarapić" u Beogradu, ne postoje nigde u jugoistočnoj Evropi, a verovatno ni u celom svetu. Vučić je tokom obilaska radova na novom objektu rekao da je cilj da jedinica "Kobre", za koju je rekao da se, kada je u zemlji bilo najviše problema pokazala kao jedna od tri najviše
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Vučić: Isplata uvećanih penzija za 12,2 odsto biće završena do 5. januara

Vučić: Isplata uvećanih penzija za 12,2 odsto biće završena do 5. januara

RTV pre 10 minuta
Predsednik Vučić obišao završne radove na novom objektu za pripadnike "Kobri"

Predsednik Vučić obišao završne radove na novom objektu za pripadnike "Kobri"

Euronews pre 10 minuta
Vučić: Novi objekat "Kobri" biće najbolji u jugoistočnoj Evropi,a verovatno i u svetu

Vučić: Novi objekat "Kobri" biće najbolji u jugoistočnoj Evropi,a verovatno i u svetu

RTS pre 5 minuta
"Nadam se da će prestati napadi na Venecuelu", Vučić obilazi završne radove na novom objektu za smeštaj i obuku "Kobri" (foto)…

"Nadam se da će prestati napadi na Venecuelu", Vučić obilazi završne radove na novom objektu za smeštaj i obuku "Kobri" (foto)

Blic pre 10 minuta
Evo ko prvi dobija uvećanu penziju: Oglasio se Vučić o uvećanim primanjima za penzionere

Evo ko prvi dobija uvećanu penziju: Oglasio se Vučić o uvećanim primanjima za penzionere

Blic pre 10 minuta
(Foto) Vučić obilazi kasarnu na Banjici: Novi objekat za Kobre biće najbolji u jugoistočnoj Evropi

(Foto) Vučić obilazi kasarnu na Banjici: Novi objekat za Kobre biće najbolji u jugoistočnoj Evropi

Newsmax Balkans pre 5 minuta
Uživo Vučić obilazi završne radove na novom objektu za pripadnike "Kobri": "Ovakav objekat ne postoji u celom svetu"

Uživo Vučić obilazi završne radove na novom objektu za pripadnike "Kobri": "Ovakav objekat ne postoji u celom svetu"

B92 pre 10 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeBratislav GašićVojska SrbijeBratislava

Politika, najnovije vesti »

Predsednik: Novi objekat za Kobre biće najbolji u jugoistočnoj Evropi, a verujemo i u svetu

Predsednik: Novi objekat za Kobre biće najbolji u jugoistočnoj Evropi, a verujemo i u svetu

RTV pre 5 minuta
Vučić: Isplata uvećanih penzija za 12,2 odsto biće završena do 5. januara

Vučić: Isplata uvećanih penzija za 12,2 odsto biće završena do 5. januara

RTV pre 10 minuta
Fenomen Tito u sedam slika

Fenomen Tito u sedam slika

NIN pre 5 minuta
Predsednik Vučić obišao završne radove na novom objektu za pripadnike "Kobri"

Predsednik Vučić obišao završne radove na novom objektu za pripadnike "Kobri"

Euronews pre 10 minuta
Vučić: Novi objekat "Kobri" biće najbolji u jugoistočnoj Evropi,a verovatno i u svetu

Vučić: Novi objekat "Kobri" biće najbolji u jugoistočnoj Evropi,a verovatno i u svetu

RTS pre 5 minuta