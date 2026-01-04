BBC: Hiljade putnika zaglavile na aerodromima Evrope zbog poremećaja radio-veza u Grčkoj

Beta pre 24 minuta

Usled poremećaja letova širom Grčke zbog tehničkog problema s radio-vezama s avionima, aerodrom u Solunu je danas potpuno zatvoren pošto je komunikacija u vazdušnom saobraćaju prekinuta, piše britanska RTV BBC.

Hiljade putnika su zaglavile na aerodromima širom Evrope jer je problem s radio-vezama primorao Grčku da zatvori svoj vazdušni prostor, što je izazvalo mnogobrojna otkazivanja i kašnjenje letova.

Zvaničnici nastoje da utvrde zašto je radio-komunikacija poremećena od jutros, što je dovelo do privremenog obustavljanja dolazaka i odlazaka aviona.

Odlasci malobrojnih aviona su ipak dozvoljeni, a avionima koji dolaze i dalje se nalaže da preusmere let ili da se vrate na mesto polaska. 

Dugo trajanje poremećaja saobraćaja, od jutros u 08:59 sati, izazvalo je strahovanje putnika da neće moći da se vrate kući pre početka radne nedelje.

"Ko će platiti moje dodatne troškove ovakvog putovanja? Još uvek ne znamo da li ćemo i kada krenuti, niko nam ništa ne govori", kazao je grčkoj televiziji Mega jedan putnik na međunarodnom aerodromu u Atini, odakle je trebalo je da otputuje za London preko Stokholma, sa SAS-om. "Radim sutra ujutro u bolnici u Njuportu, u Velikoj Britaniji, ali neću stići na vreme, ne znam šta drugo da kažem", kazao je on.

Glavni aerodrom Grčke, u Atini, je među najteže pogođenim. Više od 90 letova je otkazano samo do tog aerodroma i s njega.Član osoblja na aerodromu je rekao za BBC da je sada dozvoljeno poletanje 35 aviona na sat, ali da i dalje nije moguće primati dolazne letove.

Letovima iz Dablina, Barselone i Pariza je ranije naređeno da se vrate na aerodrome s kojih su krenuli, dok su letovi iz Kopenhagena i s Malte potpuno otkazani.

Drugi dolasci u Atinu su na čekanju, dok su letovi sa drugih grčkih aerodroma i ka njima takođe pogođeni. Tri leta sa aerodroma Iraklio na ostrvu Kritu, uključujući jedan za Minhen, odložena su, po javnoj RTV ERT.

Većina dolaznih letova se preusmerava na Tursku ili se otkazuje, izveštava ERT.

(Beta, 04.01.2026)

Povezane vesti »

BBC: Hiljade putnika zaglavile na aerodromima Evrope zbog poremećaja radio-veza u Grčkoj

BBC: Hiljade putnika zaglavile na aerodromima Evrope zbog poremećaja radio-veza u Grčkoj

Radio sto plus pre 15 minuta
Obustavljen avio-saobraćaj u Grčkoj, veliki problem utiče na sve letove

Obustavljen avio-saobraćaj u Grčkoj, veliki problem utiče na sve letove

Danas pre 44 minuta
BBC: Hiljade putnika zaglavile na aerodromima Evrope zbog poremećaja radio-veza u Grčkoj

BBC: Hiljade putnika zaglavile na aerodromima Evrope zbog poremećaja radio-veza u Grčkoj

Serbian News Media pre 24 minuta
Masovno ometanje radio-veza s avionima uzrok obustavljanja avio-saobraćaja u Grčkoj

Masovno ometanje radio-veza s avionima uzrok obustavljanja avio-saobraćaja u Grčkoj

Beta pre 2 sata
Grčka: Specijalni avion traga za izvorom ometanja koje je paralisalo aerodrome

Grčka: Specijalni avion traga za izvorom ometanja koje je paralisalo aerodrome

Nedeljnik pre 2 sata
Masovno ometanje radio-veza s avionima uzrok obustavljanja avio-saobraćaja u Grčkoj

Masovno ometanje radio-veza s avionima uzrok obustavljanja avio-saobraćaja u Grčkoj

Radio sto plus pre 2 sata
Masovno ometanje radio-veza s avionima uzrok obustavljanja avio-saobraćaja u Grčkoj

Masovno ometanje radio-veza s avionima uzrok obustavljanja avio-saobraćaja u Grčkoj

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GrčkaAerodromBBCSolun

Društvo, najnovije vesti »

Trg Nikole Pašića od večeras prohodan za saobraćaj

Trg Nikole Pašića od večeras prohodan za saobraćaj

Danas pre 29 minuta
Prošla godina bila najteža za novinarstvo u Srbiji od 2000, a 2026. bi mogla biti još gora: Generator nasilja je vlast

Prošla godina bila najteža za novinarstvo u Srbiji od 2000, a 2026. bi mogla biti još gora: Generator nasilja je vlast

Danas pre 39 minuta
Bili smo u rodnom selu Trampovog dede: Porodica i komšije odatle stide se tog prezimena, pa biraju jedno podjednako poznato ime…

Bili smo u rodnom selu Trampovog dede: Porodica i komšije odatle stide se tog prezimena, pa biraju jedno podjednako poznato ime

Danas pre 34 minuta
Putevi Srbije: Na putevima do 10 centimetara snega, vozači da budu oprezni

Putevi Srbije: Na putevima do 10 centimetara snega, vozači da budu oprezni

Danas pre 1 sat
Sekretarijat za saobraćaj: Trg Nikole Pašića od večeras ponovo otvoren za saobraćaj

Sekretarijat za saobraćaj: Trg Nikole Pašića od večeras ponovo otvoren za saobraćaj

N1 Info pre 44 minuta