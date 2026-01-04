Zbog teškog problema regionalne kontrole letenja, obustavljen avio-saobraćaj ka Grčkoj

Beta pre 1 sat

Zbog velikog problema sa radio frekvencijama grčkog centra za kontrolu leta (FIR Atina), potpuno je poremećen rad aerodroma u toj zemlji, prenose grčki mediji od ranog prepodneva kada je nastao kvar.

Tehnički problem utiče na sve letove ka Grčkoj i iz nje.

Od 10:25 sva poletanja sa svih aerodroma u toj zemlji su obustavljena. Ukupno je odloženo 75 letova, a četiri su otkazana.

"FIR Atina" - region kontrole leta gde Grčka pruža usluge vazdušnom saobraćaju, obuhvata prostor sve do Brindizija, Rima, Malte, Kaira i Nikozije, kao i do Albanije, Skoplja, Sofije, Istanbula i Izmira.

Zbog velikog problema s radio-vezama od 09:00 danas su onemogućeni dolasci i odlasci s najvećeg aerodroma - u Atini i regionalnih aerodroma, dok je Aerodrom Solun potpuno zatvoren.

Putnici satima čekaju u redovima na aerodromima koji su prenatrpani, a neizvesno je da li će i kada će otputovati.

Predsednik sindikata kontrolora leta rekao je za atinsku RTV SKAI da radi-frekvencije ne rade i da se komunikacija sa avionima ne može uspostaviti. Dodao je da Grčka za sada ne može da prihvati nove letove.

Zasad FIR Atina uspeva da opsluži svega 35 aviona na sat.

Uprava kontrole letova Grče je objasnila da se opslužuje samo deo preleta da bi se održala bezbednost, a na svm grčkim aerodromima su uvedena ograničenja.

"Problem se istražuje", saopštila je ta uprava.

