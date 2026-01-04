Putevi Srbije: Svi autoputevi i putevi prvog i drugog reda prohodni

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je danas da su autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni za saobraćaj.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na putevima na teritoriji Ivanjice, Užica i Zaječara, dodaje se u saopštenju. Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva i Mačvanskog okruga. „Putevi Srbije“ su naveli da su sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi, kao i da preduzeće raspolaže dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle. Apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da