Putevi Srbije: Svi autoputevi i putevi prvog i drugog reda prohodni

Danas pre 3 sata  |  Beta
Putevi Srbije: Svi autoputevi i putevi prvog i drugog reda prohodni

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je danas da su autoputevi i svi državni putevi prvog i drugog reda, kao i prilazi graničnim prelazima i planinskim centrima, prohodni za saobraćaj.

Snega ima mestimično u raskvašenom stanju do pet centimetara na putevima na teritoriji Ivanjice, Užica i Zaječara, dodaje se u saopštenju. Na snazi je zabrana za šlepere na teritoriji Kruševca, Valjeva i Mačvanskog okruga. „Putevi Srbije“ su naveli da su sva raspoloživa mehanizacija i ekipe putara su na terenu spremni da reaguju po potrebi, kao i da preduzeće raspolaže dovoljnim količinama soli, kamenog agregata i rizle. Apelovali su na sve učesnike u saobraćaju da
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

JP Putevi Srbije: Svi putevi prohodni

JP Putevi Srbije: Svi putevi prohodni

Ekapija pre 1 sat
Zimska služba JKP Komunalac na terenu: putevi Srema prohodni, apel vozačima na oprez

Zimska služba JKP Komunalac na terenu: putevi Srema prohodni, apel vozačima na oprez

In medija pre 2 sata
Putevi Srbije: Svi autoputevi i putevi prvog i drugog reda prohodni

Putevi Srbije: Svi autoputevi i putevi prvog i drugog reda prohodni

Beta pre 3 sata
JPPS: Auto-putevi i sve državne saobraćajnice prvog reda prohodni za saobraćaj

JPPS: Auto-putevi i sve državne saobraćajnice prvog reda prohodni za saobraćaj

Glas Zaječara pre 3 sata
Najnovije upozorenje Puteva Srbije! Putevi u Srbiji trenutno prohodni, uslovi za vožnju otežani

Najnovije upozorenje Puteva Srbije! Putevi u Srbiji trenutno prohodni, uslovi za vožnju otežani

Blic pre 2 sata
Putevi Srbije: Svi autoputevi i putevi prvog i drugog reda prohodni

Putevi Srbije: Svi autoputevi i putevi prvog i drugog reda prohodni

Radio sto plus pre 3 sata
„Putevi Srbije“ objavili kakvo je stanje na svim važnijim putevima u zemlji

„Putevi Srbije“ objavili kakvo je stanje na svim važnijim putevima u zemlji

Sputnik pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarKruševacValjevoPutevi SrbijeSnegputariUžice

Društvo, najnovije vesti »

Elektrodistribucija Srbije: Kvarovi na mreži u pojedinim delovima zemlje

Elektrodistribucija Srbije: Kvarovi na mreži u pojedinim delovima zemlje

N1 Info pre 6 minuta
Generalni sekretar Saveta Evrope: „Situacija u Venecueli neizvesna za narod i međunarodnu stabilnost“ Novo

Generalni sekretar Saveta Evrope: „Situacija u Venecueli neizvesna za narod i međunarodnu stabilnost“ Novo

REUC pre 11 minuta
Ministarstvo spoljnih poslova BiH: Svet bolji bez Madura

Ministarstvo spoljnih poslova BiH: Svet bolji bez Madura

Beta pre 37 minuta
Beograd ostaje: Ostavka gradonačelnika Šapića smesta zbog kolapsa saobraćaja u Beogradu

Beograd ostaje: Ostavka gradonačelnika Šapića smesta zbog kolapsa saobraćaja u Beogradu

Beta pre 37 minuta
Zbog snega saobraćaj usporen na većini puteva, kamioni ne mogu preko Iriškog venca, na raščišćavanju angažovano 380 vozila…

Zbog snega saobraćaj usporen na većini puteva, kamioni ne mogu preko Iriškog venca, na raščišćavanju angažovano 380 vozila

RTV pre 17 minuta