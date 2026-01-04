AMSS poziva vozače na oprez zbog snega i poledice: Koristite glavne putne pravce, nigde bez zimske opreme

Zbog snežnih padavina vozači danas moraju biti spremni na teže uslove vožnje koji ih očekuju na putevima područja Rume, Sremske Mitrovice, Beograda, Novog Sada, Valjeva, Loznice, Šapca i Ljiga, a slični uslovi prate vozače i na području Negotina, Majdanpeka, Bora i Velikog Gradišta, s tim da se snežne padavine očekuju i u ostalim krajevima Srbije, saopštio je Auto-moto savez Srbije (AMSS). Iz AMSS-a apeluju na vozače da koriste glavne putne pravce, jer oni spadaju