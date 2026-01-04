Putevi Srbije: Na putevima do 10 centimetara snega, vozači da budu oprezni

Javno preduzeće „Putevi Srbije“ saopštilo je danas da na kolovozima širom zemlje ima od pet do deset centimetara snega te da se vozačima preporučuje da budu oprezni i ne kreću na put bez zimske opreme i lanaca za gume.

Česti su odroni duž svih nestabilnih kamenih kosina u klisurama, usecima i zasecima, a najviše ih ima na putu kroz Đerdapsku klisuru. Zbog najavljenih niskih temperatura u jutarnjim i večernjim satima postoji mogućnost pojave poledice, a pogotovo na deonicama koje se prostiru duž rečnih tokova, kotlina i klisura.