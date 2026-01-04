Stotine sveća i traka na kojoj piše obezbeđenje: Pogledajte kako su Srbi odali poslednju počast Stefanu koji je stradao spašavajući mlade iz bara (foto, video)

Kurir pre 1 sat
Stotine sveća i traka na kojoj piše obezbeđenje: Pogledajte kako su Srbi odali poslednju počast Stefanu koji je stradao…

Nekoliko stotina ljudi okupilo se jutros u Kran-Montani na mirnom skupu gde je odata počast Stefanu Ivanoviću, mladiću iz Ljiga, koji je stradao radeći kao obezbeđenje u baru La Constallation u kome je u novogodišnjoj noći došlo do stravičnog požara u kome je život izgubilo najmanje 40 osoba, a povređeno je 119.

Veliki broj Stefanovih kolega i prijatelja, kao i Srba iz dijaspore, došli su u Kran - Montanu gde su najpre održali minut ćutanja, a potom i prošetali. - U tišini smo prošetali ulicama Kran-Montane od crkve do bara La Constallation i tako se poslednji put oprostili od našeg Stefana koji je u Švajcarskoj bio voljen i poštovan. On je ovde živeo 20 godina, imao je i državljanstvo Švajcarske, dugo je i radio i bio zaista omiljen kolega - priča drug stradalog koji se
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Srpski državljanin za kojim se tragalo nakon požara u Švajcarskoj pronađen mrtav

Srpski državljanin za kojim se tragalo nakon požara u Švajcarskoj pronađen mrtav

NIN pre 35 minuta
Srbi odaju poslednju počast Stefanu Ivanoviću: Mladić stradao u stravičnom požaru uoči dočeka Nove godine (foto)

Srbi odaju poslednju počast Stefanu Ivanoviću: Mladić stradao u stravičnom požaru uoči dočeka Nove godine (foto)

Mondo pre 25 minuta
Vlasnik ski-kluba u kojem je stradalo 40 ljudi dobro poznat pravosuđu: Isplivali mračni detalji iz njegove biografije

Vlasnik ski-kluba u kojem je stradalo 40 ljudi dobro poznat pravosuđu: Isplivali mračni detalji iz njegove biografije

Mondo pre 1 sat
Vlasnik bara smrti bio makro! Isplivavaju šokantni detalji o čoveku koji je držao klub u Švajcarskoj u kom je izgorelo 40…

Vlasnik bara smrti bio makro! Isplivavaju šokantni detalji o čoveku koji je držao klub u Švajcarskoj u kom je izgorelo 40 ljudi: poznat policiji u 3 zemlje!

Blic pre 1 sat
"Brate moj, počivaj u miru": Prijatelji se potresnim porukama opraštaju od tragično stradalog Stefana Ivanovića

"Brate moj, počivaj u miru": Prijatelji se potresnim porukama opraštaju od tragično stradalog Stefana Ivanovića

Mondo pre 4 sati
Minut ćutanja za stradalog Stefana! Potresni prizori u Švajcarskoj nakon što je otkriveno da je Srbin još jedna žrtva požara…

Minut ćutanja za stradalog Stefana! Potresni prizori u Švajcarskoj nakon što je otkriveno da je Srbin još jedna žrtva požara: "Trčao je da svakome pomogne"

Blic pre 4 sati
"Tvoj herojski čin te je koštao života!" Prijatelji se opraštaju od Stefana koji pronađen mrtav posle požara u Švajcarskoj…

"Tvoj herojski čin te je koštao života!" Prijatelji se opraštaju od Stefana koji pronađen mrtav posle požara u Švajcarskoj: "Niko nikada neće moći da ti se zahvali što si se bacio u vatru"

Blic pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Švajcarskapožarstefan ivanovic

Hronika, najnovije vesti »

Užas kod Novog Sada: Telo muškarca izvučeno iz Dunava

Užas kod Novog Sada: Telo muškarca izvučeno iz Dunava

Blic pre 10 minuta
Užas na Dunavu kod Novog Sada! Pronađeno telo nepoznatog muškarca, policija i lekari mogli samo da konstatuju smrt

Užas na Dunavu kod Novog Sada! Pronađeno telo nepoznatog muškarca, policija i lekari mogli samo da konstatuju smrt

Dnevnik pre 5 minuta
Užas u Novom Sadu! Telo muškarca izvučeno iz Dunava

Užas u Novom Sadu! Telo muškarca izvučeno iz Dunava

Telegraf pre 5 minuta
Ćaci su izgubili, ali da li je demokratija zaista pobedila? Godina izbora u srpskom pravosuđu

Ćaci su izgubili, ali da li je demokratija zaista pobedila? Godina izbora u srpskom pravosuđu

Nova pre 50 minuta
Srpski državljanin za kojim se tragalo nakon požara u Švajcarskoj pronađen mrtav

Srpski državljanin za kojim se tragalo nakon požara u Švajcarskoj pronađen mrtav

NIN pre 35 minuta