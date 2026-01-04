Stotine sveća i traka na kojoj piše obezbeđenje: Pogledajte kako su Srbi odali poslednju počast Stefanu koji je stradao spašavajući mlade iz bara (foto, video)

Nekoliko stotina ljudi okupilo se jutros u Kran-Montani na mirnom skupu gde je odata počast Stefanu Ivanoviću, mladiću iz Ljiga, koji je stradao radeći kao obezbeđenje u baru La Constallation u kome je u novogodišnjoj noći došlo do stravičnog požara u kome je život izgubilo najmanje 40 osoba, a povređeno je 119.

Veliki broj Stefanovih kolega i prijatelja, kao i Srba iz dijaspore, došli su u Kran - Montanu gde su najpre održali minut ćutanja, a potom i prošetali. - U tišini smo prošetali ulicama Kran-Montane od crkve do bara La Constallation i tako se poslednji put oprostili od našeg Stefana koji je u Švajcarskoj bio voljen i poštovan. On je ovde živeo 20 godina, imao je i državljanstvo Švajcarske, dugo je i radio i bio zaista omiljen kolega - priča drug stradalog koji se