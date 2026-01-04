Ambasador Srbije u Švajcarskoj: Srpski državljanin među poginulima u Kran-Montani

Ambasador Srbije u Švajcarskoj: Srpski državljanin među poginulima u Kran-Montani

Ambasador Srbije u Švajcarskoj Ivan Trifunović rekao je za N1 da je porodica potvrdila da je srpski državljanin Stefan Ivanović među poginulima u požaru u diskoteci u Kran-Montani. – Imamo potvrdu od porodice.

Nemamo još zvaničnu potvrdu policije, ali porodica je sigurna. Zvanično, četiri povređena su srpski državljani – dvojica su prebačena u Nemačku, jednoj porodici smo pružili logističku pomoć – naveo je on. Trifunović je rekao da su svi povređeni srpski državljani van životne opasnosti. – Oni su mladi ljudi, godišta od 1997. i mlađi. Uglavnom se svi međusobno poznavali i verovatno radili u obezbeđenju ili na nekim drugim pozicijama u tom klubu. Oni su van životne
