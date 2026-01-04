Poznato ko će zameniti Madura: Vrhovni sud Venecuele doneo odluku, evo šta će se dalje dešavati

Ustavno veće Vrhovnog suda Venecuele naložilo je da potpredsednica Delsi Rodrigez preuzme ulogu vršiteljke dužnosti predsednice zemlje u odsustvu Nikolasa Madura, koji je uhapšen juče rano ujutru u operaciji američkih snaga.

U sudskoj presudi navodi se da će Rodrigez preuzeti "dužnost predsednika Bolivarske Republike Venecuele, kako bi se obezbedio administrativni kontinuitet i sveobuhvatna odbrana nacije". U presudi se dodaje da će sud razmatrati ovo pitanje kako bi "utvrdio primenljiv pravni okvir za garantovanje kontinuiteta države, upravljanja vladom i odbrane suvereniteta usled prisilnog odsustva predsednika Republike". Delsi Rodrigez izjavila je juče da je Nikolas Maduro jedini