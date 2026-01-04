(VIDEO) Sneg "iznenadio" gradske službe u Beogradu - u januaru, gradski prevoz stoji

Sneg u januaru "iznandio" je gradske službe u Beogradu, te je ovog jutra stao kompletan gradski prevoz u ulici Maksima Gorkog.

Oko dvadeset autobusa sa linija 25 i 26 stoji u oba pravca. Milan Stojiljković Milan Stojiljković Milan Stojiljković Jedan od vozača autobusa je kazao da nijedan kamion čistač nije prošao, niti je bačena so. Juče je Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje za period od 4. do 7. januara, za lokalnu pojava ledene kiše i vlažnog snega. „U nedelju na području Beograda oblačno i hladno sa vlažnim snegom uz snežni pokrivač visine od 10 do 20 cm. Početkom