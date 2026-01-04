(VIDEO) Sneg "iznenadio" gradske službe u Beogradu - u januaru, gradski prevoz stoji

N1 Info pre 52 minuta  |  N1 Beograd
(VIDEO) Sneg "iznenadio" gradske službe u Beogradu - u januaru, gradski prevoz stoji

Sneg u januaru "iznandio" je gradske službe u Beogradu, te je ovog jutra stao kompletan gradski prevoz u ulici Maksima Gorkog.

Oko dvadeset autobusa sa linija 25 i 26 stoji u oba pravca. Milan Stojiljković Milan Stojiljković Milan Stojiljković Jedan od vozača autobusa je kazao da nijedan kamion čistač nije prošao, niti je bačena so. Juče je Republički hidrometeorološki zavod objavio upozorenje za period od 4. do 7. januara, za lokalnu pojava ledene kiše i vlažnog snega. „U nedelju na području Beograda oblačno i hladno sa vlažnim snegom uz snežni pokrivač visine od 10 do 20 cm. Početkom
U većini mesta u Srbiji jutros sneg i kiša

(Foto) Lančani sudar na auto-putu ka Beogradu! Zakucali se kamion i automobili: Snežna mećava paralisala saobraćaj

Sneg veje u Beogradu, Sremskoj Mitrovici, slabije padavine u većem delu zemlje, otežan saobraćaj

(Foto, video) Srbija okovana snegom, ledena kiša tek stiže! Autoput Miloš Veliki zavejan, vozila proklizavaju, lančani sudari: Ovi delovi su najkritičniji - oprez!

Drama kod Rume: Autobus sleteo sa puta

"Beograd put": Javni prevoz u Beogradu saobraća otežano zbog snega, najveći problemi u Kumodražu

RHMZ upozorava na ledenu kišu koja sredinom dana prelazi u sneg

Odloženo nekoliko letova sa beogradskog aerodroma

Vučić: Posle akcije u Venecueli jasno je da međunarodni pravni poredak i Povelja UN ne funkcionišu; Posebno nas zabrinjava ubrzano naoružavanje Prištine

Brojni letovi sa beogradskog aerodroma odloženi i preusmereni

Vučić: Posle akcije u Venecueli jasno je da međunarodni pravni poredak ne funkcioniše

Vučić: Posle akcije u Venecueli jasno je da međunarodni pravni poredak ne funkcioniše; sačuvaćemo mir ali svojom snagom

