Generalni direktor Gastrejda: Siguran sam da će Srbija transportovati tečni gas preko Grčke

Nedeljnik pre 35 minuta
Generalni direktor Gastrejda: Siguran sam da će Srbija transportovati tečni gas preko Grčke

Potpredsednik i generalni direktor grčke kompanije „Gastrejd“ Konstantinos Sifneos izjavio je da je Srbija korisnik terminala te kompanije u Aleksandropolisu, kao i da je siguran da će Srbija transportovati tečni prirodni gas (LNG) preko tog terminala.

Sifneos je za današnje izdanje lista Politika rekao da zemlje Zapadnog Balkana nisu baš dobro pripremljene za budućnost sa LNG, ali da je Srbija najbolje pripremljena jer sada dobija gas preko „Turskog“ ili „Balkanskog toka“ – gasovoda velikog kapaciteta. Sifneos: Srbija postaje ključno energetsko čvorište „Ako se ovaj kapacitet može koristiti za druge izvore, ne nužno ruski gas, onda je Srbija u jakoj poziciji. Postoji i interkonektor sa Bugarskom, koji je
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Generalni direktor Gastrejda: Siguran sam da će Srbija transportovati tečni gas preko Grčke

Generalni direktor Gastrejda: Siguran sam da će Srbija transportovati tečni gas preko Grčke

Nova ekonomija pre 55 minuta
Generalni direktor Gastrejda: Srbija će transportovati tečni gas preko Grčke

Generalni direktor Gastrejda: Srbija će transportovati tečni gas preko Grčke

Radio 021 pre 50 minuta
Generalni direktor Gastrejda: Siguran sam da će Srbija transportovati tečni gas preko Grčke

Generalni direktor Gastrejda: Siguran sam da će Srbija transportovati tečni gas preko Grčke

Danas pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BalkanBugarskaGrčka

Ekonomija, najnovije vesti »

N1: Delegacija mađarskog MOL-a sutra u Pančevu, obilaziće Rafineriju i Petrohemiju

N1: Delegacija mađarskog MOL-a sutra u Pančevu, obilaziće Rafineriju i Petrohemiju

Nova ekonomija pre 15 minuta
Glamočić: Cilj u 2026. obezbeđivanje prehrambenog suvereniteta Srbije

Glamočić: Cilj u 2026. obezbeđivanje prehrambenog suvereniteta Srbije

RTV pre 30 minuta
Milioni za stakleni vidikovac na Kablaru, ko će garantovati da je bezbedan: „Voleo bih da vidim tog inženjera koji će da stavi…

Milioni za stakleni vidikovac na Kablaru, ko će garantovati da je bezbedan: „Voleo bih da vidim tog inženjera koji će da stavi svoj potpis“

Nova pre 0 minuta
Generalni direktor Gastrejda: Siguran sam da će Srbija transportovati tečni gas preko Grčke

Generalni direktor Gastrejda: Siguran sam da će Srbija transportovati tečni gas preko Grčke

Nedeljnik pre 35 minuta
Glamočić: Cilj u 2026. obezbeđivanje prehrambenog suvereniteta Srbije

Glamočić: Cilj u 2026. obezbeđivanje prehrambenog suvereniteta Srbije

Blic pre 30 minuta