Generalni direktor Gastrejda: Siguran sam da će Srbija transportovati tečni gas preko Grčke

Potpredsednik i generalni direktor grčke kompanije „Gastrejd“ Konstantinos Sifneos izjavio je da je Srbija korisnik terminala te kompanije u Aleksandropolisu, kao i da je siguran da će Srbija transportovati tečni prirodni gas (LNG) preko tog terminala.

Sifneos je za današnje izdanje lista Politika rekao da zemlje Zapadnog Balkana nisu baš dobro pripremljene za budućnost sa LNG, ali da je Srbija najbolje pripremljena jer sada dobija gas preko „Turskog“ ili „Balkanskog toka“ – gasovoda velikog kapaciteta. Sifneos: Srbija postaje ključno energetsko čvorište „Ako se ovaj kapacitet može koristiti za druge izvore, ne nužno ruski gas, onda je Srbija u jakoj poziciji. Postoji i interkonektor sa Bugarskom, koji je