Otmica Madura. Zašto je Trampu potrebna venecuelanska nafta?

Pravda pre 2 sata
Otmica Madura. Zašto je Trampu potrebna venecuelanska nafta?

Trećeg januara snage bezbednosti SAD sprovele su operaciju otmice predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores. Ne vidim poseban smisao u pozivanju na takozvano „međunarodno pravo“. Njega ne samo da odavno nema, već ga čak ni pre mnogo godina niko nije poštovao. A sam taj pojam koriste ili političari najvišeg nivoa u konkretnim interesima, ili idealisti koji ništa ne razumeju u procesima koji se odvijaju.

Donald Tramp se stalno poziva na Monroovu doktrinu, čija se suština svodi na princip „Amerika za Amerikance“. To jest, u Zapadnoj hemisferi, prema toj doktrini, treba da dominiraju isključivo SAD. Svako spoljno uticanje je isključeno. Međutim, Tramp se principa „Amerika za Amerikance“ ne drži zbog romantizma XIX veka. On u tome vidi konkretan praktični instrument za izgradnju punopravnog američkog makroregiona. Upuštati se u Aziju je veoma teško i nema garancije
Otvori na pravda.rs

Povezane vesti »

Uživo Amerikanci imali čoveka u najužem krugu oko Madura! Pratili ga stalno, znali šta jede i pije, gde spava, uvežbavali upad…

Uživo Amerikanci imali čoveka u najužem krugu oko Madura! Pratili ga stalno, znali šta jede i pije, gde spava, uvežbavali upad u vernoj replici njegove kuće!

Kurir pre 10 minuta
Nikolas Maduro u pritvoru u Bruklinu; Vrhovni sud Venecuele naložio da Delsi Rodriges preuzme dužnost predsednika

Nikolas Maduro u pritvoru u Bruklinu; Vrhovni sud Venecuele naložio da Delsi Rodriges preuzme dužnost predsednika

RTS pre 36 minuta
Novi detalji američkog napada: Oko devedeset ranjenih, helikopter pogođen

Novi detalji američkog napada: Oko devedeset ranjenih, helikopter pogođen

B92 pre 16 minuta
Severna Koreja osudila američke napade na Venecuelu kao "ozbiljno zadiranje u suverenitet"

Severna Koreja osudila američke napade na Venecuelu kao "ozbiljno zadiranje u suverenitet"

RTV pre 1 sat
(FOTO) Venecuelanci u dijaspori slave zbog hapšenja Madura

(FOTO) Venecuelanci u dijaspori slave zbog hapšenja Madura

N1 Info pre 2 sata
Venecuela gori! Proglašeno vanredno stanje, ima mrtvih u napadu američkih snaga: Otkriveno ko vodi zemlju nakon Madura, izvoz…

Venecuela gori! Proglašeno vanredno stanje, ima mrtvih u napadu američkih snaga: Otkriveno ko vodi zemlju nakon Madura, izvoz nafte paralizovan

Blic pre 1 sat
Zašto je Nikolas Maduro svaki put bio drugačije obučen kada su ga snimali nakon hapšenja? Razlog nije "moda"

Zašto je Nikolas Maduro svaki put bio drugačije obučen kada su ga snimali nakon hapšenja? Razlog nije "moda"

Telegraf pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaDonald Trampnafta

Svet, najnovije vesti »

Među poginulima u švajcarskom skijalištu i srpski državljanin, kaže ambasador

Među poginulima u švajcarskom skijalištu i srpski državljanin, kaže ambasador

BBC News pre 6 minuta
Ko je Delsi Rodrigez, koja je preuzela dužnost predsednika Venecuele?

Ko je Delsi Rodrigez, koja je preuzela dužnost predsednika Venecuele?

Danas pre 1 minut
Otkriveni detalji operacije "Apsolutna odlučnost": Kako su Amerikanci oteli Madurove

Otkriveni detalji operacije "Apsolutna odlučnost": Kako su Amerikanci oteli Madurove

Pravda pre 11 minuta
Najžešća reakcija Kine ikada: Reagovali na hapšenja Madura: "Odmah to uradite"

Najžešća reakcija Kine ikada: Reagovali na hapšenja Madura: "Odmah to uradite"

Blic pre 10 minuta
Oko 90 venecuelanskih vojnika povređeno u američkim napadima, prema podacima nevladine organizacije

Oko 90 venecuelanskih vojnika povređeno u američkim napadima, prema podacima nevladine organizacije

Euronews pre 1 minut