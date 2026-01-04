Otmica Madura. Zašto je Trampu potrebna venecuelanska nafta?

Trećeg januara snage bezbednosti SAD sprovele su operaciju otmice predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores. Ne vidim poseban smisao u pozivanju na takozvano „međunarodno pravo“. Njega ne samo da odavno nema, već ga čak ni pre mnogo godina niko nije poštovao. A sam taj pojam koriste ili političari najvišeg nivoa u konkretnim interesima, ili idealisti koji ništa ne razumeju u procesima koji se odvijaju.

Donald Tramp se stalno poziva na Monroovu doktrinu, čija se suština svodi na princip „Amerika za Amerikance“. To jest, u Zapadnoj hemisferi, prema toj doktrini, treba da dominiraju isključivo SAD. Svako spoljno uticanje je isključeno. Međutim, Tramp se principa „Amerika za Amerikance“ ne drži zbog romantizma XIX veka. On u tome vidi konkretan praktični instrument za izgradnju punopravnog američkog makroregiona. Upuštati se u Aziju je veoma teško i nema garancije