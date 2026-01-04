Identifikovano još 16 žrtava požara u baru u Kran Montani

Švajcarska policija saopštila je danas da je identifikovala još 16 žrtava požara u baru u Kran Montani koji je izbio tokom proslave Nove godine.

Kako je navedeno, deset novih identifikovanih žrtava su Švajcarci: devojčica od 14 godina, dve od 15 godina i jedna mlada žena od 18 godina, zatim dva dečaka od 16 i jedan od 17 godina. Takođe su identifikovani mladić od 18 godina, jedan od 20 i jedan od 21 godinu, prenosi 24heures. Među novim identifikovanim žrtvama su i tri Italijana od 16 godina, od kojih jedan ima dvostruko državljanstvo - italijansko i UAE, kao i Rumun od 18 godina, Francuz od 39 godina i