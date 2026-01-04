Crnu Goru čeka opasno nevreme: Na snazi crveni meteoalarm

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs/Tanjug
U Crnoj Gori će sutra na području cele zemlje biti na snazi crveni meteoalarm, a meteorolozi su najavili obilnu kišu, jak vetar i grmljavinu, javili su danas crnogorski mediji. "U južnim oblastima biće uslova za pojavu grmljavine.

U višim planinskim predelima na severu moguć je sneg ili susnežica. Mestimično se očekuju velike količine padavina. Vetar umeren do jak, ponegde i veoma jak, uglavnom južni", navodi se u saopštenju crnogorskog hidrometeorološkog zavoda. Za Podgoricu je prognozirano oblačno i kišovito vreme, uz uslove za povremene pljuskove i grmljavinu. (Telegraf.rs/Tanjug)
