Teška nesreća kod Užica: Automobil nakon prevrtanja završio na krovu

Telegraf pre 32 minuta  |  Telegraf.rs
Teška nesreća kod Užica: Automobil nakon prevrtanja završio na krovu

Teža saobraćajna nezgoda dogodila se danas kod Lunovog sela u blizini Užica, a gde je automobil nakon prevrtanja završio na krovu.

Uznemirujuće fotografije podelila je Instagram stranica "ppmedia.rs", a na kojima se vidi kako jedan automobil sive boje leži prevrnut nasred puta. Ne zna se kako je tačno došlo do ove nezgode, ali se sumnja da je krivac vlažan kolovoz, ali i sneg. Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) uputilo je danas upozorenje svim vozačima u Srbiji, a koje će važiti za naredna 4 dana. U naredna četiri dana očekuju se kiša, vlažan sneg i ledena kiša, zbog čega
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

(Foto) Još jedna nesreća zbog klizavog kolovoza: Automobil se prevrnuo na krov kod Užica, vozači, čuvajte se!

(Foto) Još jedna nesreća zbog klizavog kolovoza: Automobil se prevrnuo na krov kod Užica, vozači, čuvajte se!

Blic pre 8 minuta
Prevrtanje automobila kod Trnave: Policija obezbeđuje mesto nezgode, izdato upozorenje na ledenu kišu [foto]

Prevrtanje automobila kod Trnave: Policija obezbeđuje mesto nezgode, izdato upozorenje na ledenu kišu [foto]

iKragujevac pre 2 minuta
(Video) Sneg u Srbiji: MUP pozvao da se ne kreće na put, otkazano više letova, SMS za hitna upozorenja

(Video) Sneg u Srbiji: MUP pozvao da se ne kreće na put, otkazano više letova, SMS za hitna upozorenja

Newsmax Balkans pre 8 minuta
MUP izdao preporuku građanima

MUP izdao preporuku građanima

Danas pre 1 sat
Zima pravi probleme u Srbiji: Saobraćaj blokiran, pojedini letovi odloženi, građanima se savetuje oprez

Zima pravi probleme u Srbiji: Saobraćaj blokiran, pojedini letovi odloženi, građanima se savetuje oprez

Euronews pre 1 sat
RHMZ: Zbog snega, mogući problemi u saobraćaju, snabdevanju hranom, strujom i grejanjem

RHMZ: Zbog snega, mogući problemi u saobraćaju, snabdevanju hranom, strujom i grejanjem

Bloomberg Adria pre 1 sat
Jak sneg u Beogradu i Sremskoj Mitrovici, za pojedina područja upozorenje na ledenu kišu

Jak sneg u Beogradu i Sremskoj Mitrovici, za pojedina područja upozorenje na ledenu kišu

Sputnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPSnegUžicenezgoda

Društvo, najnovije vesti »

Elektrodistribucija Srbije: Kvarovi na mreži u pojedinim delovima zemlje

Elektrodistribucija Srbije: Kvarovi na mreži u pojedinim delovima zemlje

N1 Info pre 8 minuta
Generalni sekretar Saveta Evrope: „Situacija u Venecueli neizvesna za narod i međunarodnu stabilnost“ Novo

Generalni sekretar Saveta Evrope: „Situacija u Venecueli neizvesna za narod i međunarodnu stabilnost“ Novo

REUC pre 13 minuta
Ministarstvo spoljnih poslova BiH: Svet bolji bez Madura

Ministarstvo spoljnih poslova BiH: Svet bolji bez Madura

Beta pre 38 minuta
Beograd ostaje: Ostavka gradonačelnika Šapića smesta zbog kolapsa saobraćaja u Beogradu

Beograd ostaje: Ostavka gradonačelnika Šapića smesta zbog kolapsa saobraćaja u Beogradu

Beta pre 38 minuta
Patrijarh Porfirije: Ne možemo biti jedno među sobom ako nismo jedno sa Bogom

Patrijarh Porfirije: Ne možemo biti jedno među sobom ako nismo jedno sa Bogom

RTV pre 13 minuta