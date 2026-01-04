Teška nesreća kod Užica: Automobil nakon prevrtanja završio na krovu

Teža saobraćajna nezgoda dogodila se danas kod Lunovog sela u blizini Užica, a gde je automobil nakon prevrtanja završio na krovu.

Uznemirujuće fotografije podelila je Instagram stranica "ppmedia.rs", a na kojima se vidi kako jedan automobil sive boje leži prevrnut nasred puta. Ne zna se kako je tačno došlo do ove nezgode, ali se sumnja da je krivac vlažan kolovoz, ali i sneg. Podsetimo, Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) uputilo je danas upozorenje svim vozačima u Srbiji, a koje će važiti za naredna 4 dana. U naredna četiri dana očekuju se kiša, vlažan sneg i ledena kiša, zbog čega