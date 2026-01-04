U ovom gradu u Srbiji večeras čak 28 cm snega, evo gde je najviše pao: Stiže nova opasnost, oprez!

U većem delu Srbije i dalje pada sneg, umerenog do jakog intenziteta.

Na jugu zemlje pada kiša, ponegde i ledena kiša. Najviše snega palo je na severozapadu zemlje, čak 30 cm, a najviše kiše u centralnim predelima i Pomoravlju čak 40 litara, nakon čega je palo deset centimetara snega. Dakle, širom Srbije od sinoć je palo od 20 do 50 mm padavina po kvadratnom metru, a znatno manje ili je bilo suvo na severu Vojvodine i na jugoistoku Srbije. Temperature su se kretale od 0 stepeni na severu Srbije do 17 stepeni na jugu. I dok je u većem