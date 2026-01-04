Vuletić: Studenti u blokadi pokušavaju da se institucionalizuju nakon svog pada

Telegraf pre 54 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Vuletić: Studenti u blokadi pokušavaju da se institucionalizuju nakon svog pada
Profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu Vladimir Vuletić izjavio je danas da prikupljanjanjem potpisa za vanredne izbore studenti u blokadi pokušavaju da se institucionalizuju nakon što je njihova grupacija doživela pad i istakao da je važno da se politička aktivnost studenata u blokadi izmesti sa fakulteta. "Ono što je meni važno i što je sada bitno, to je da se ta politička aktivnost izmesti sa fakulteta i da se to razdvoji od fakulteta, kao i da se najzad
Otvori na telegraf.rs

Pročitajte još

Venecuelanci pojma nemaju ko će im rukovoditi državom posle američkog odvođenja Madura

Venecuelanci pojma nemaju ko će im rukovoditi državom posle američkog odvođenja Madura

Beta pre 4 sati
Vučić više ne može da sakrije frustraciju zbog pobune koja se ne smiruje

Vučić više ne može da sakrije frustraciju zbog pobune koja se ne smiruje

Radar pre 4 sati
Stanković (Novi DSS) za Danas: Biće to godina pozitivnih promena, uz sinergiju studentata, desnice i ostatka opozicije

Stanković (Novi DSS) za Danas: Biće to godina pozitivnih promena, uz sinergiju studentata, desnice i ostatka opozicije

Danas pre 6 sati
Završeno brojanje glasova sa biračkih mesta izvan KiM: Samoopredeljenje 50,02%

Završeno brojanje glasova sa biračkih mesta izvan KiM: Samoopredeljenje 50,02%

Blic pre 7 sati
Jelena Milošević (SSP) za Danas: Izbori u 2026. su za nas pitanje opstanka države, za vlast pitanje ostanka na slobodi

Jelena Milošević (SSP) za Danas: Izbori u 2026. su za nas pitanje opstanka države, za vlast pitanje ostanka na slobodi

Danas pre 7 sati
Vučić se pohvalio, ali time otkrio i svoje strahove

Vučić se pohvalio, ali time otkrio i svoje strahove

Danas pre 7 sati
Potpredsednica Venecuele Delsi Rodriges demantovala Trampa: Maduro je jedini zakoniti predsednik države

Potpredsednica Venecuele Delsi Rodriges demantovala Trampa: Maduro je jedini zakoniti predsednik države

Danas pre 6 sati

Ključne reči

Vanredni izboriIzborivladimir vuletićfilozofski fakultetprofesorstudenti u blokadi

Najnovije vesti »

Danas se obeležava Međunarodni dan Brajevog pisma

Danas se obeležava Međunarodni dan Brajevog pisma

RTV pre 24 minuta
Akcija "Petarda": Policija Crne Gore prevetivno oduzela 88.600 komada pirotehničkih sredstava

Akcija "Petarda": Policija Crne Gore prevetivno oduzela 88.600 komada pirotehničkih sredstava

Kurir pre 19 minuta
Dominantno! Kamila Rast pobednica veleslaloma u Kranjskoj Gori

Dominantno! Kamila Rast pobednica veleslaloma u Kranjskoj Gori

Kurir pre 4 minuta
Puma napala i usmrtila planinarku u Koloradu: divlja zver je ubrzo pronađena

Puma napala i usmrtila planinarku u Koloradu: divlja zver je ubrzo pronađena

Telegraf pre 24 minuta
Turnir u Trebinju: Vaterpolisti Srbije poraženi od Italije

Turnir u Trebinju: Vaterpolisti Srbije poraženi od Italije

Kurir pre 1 sat