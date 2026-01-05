Oglasila se Kina o napadu SAD na Venecuelu

Danas pre 2 sata  |  Beta
Oglasila se Kina o napadu SAD na Venecuelu
Kina je danas osudila vojnu intervenciju SAD u Venecueli i hapšenje njenog predsednika Nikolasa Madura i pozvala sve strane da rade na stabilnosti zemlje, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Kine. „Kina osuđuje neprikrivenu upotrebu sile SAD protiv Venecuele, koja ozbiljno krši međunarodno pravo i osnovne norme u međunarodnim odnosima, zadire u suverenitet Venecuele i ugrožava mir i bezbednost u Latinskoj Americi i karipskom regionu“, objavio je portparol
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Kina osudila vojnu intervenciju SAD u Venecueli: Traži sednicu Saveta bezbednosti

Kina osudila vojnu intervenciju SAD u Venecueli: Traži sednicu Saveta bezbednosti

NIN pre 58 minuta
Božo Prelević: Vučića plaši podudarnost sa Madurom

Božo Prelević: Vučića plaši podudarnost sa Madurom

Radio 021 pre 1 sat
Božo Prelević: Vučića plaši podudarnost sa Madurom - nedemokratski režim, kriminal, korupcija, pravojne formacije

Božo Prelević: Vučića plaši podudarnost sa Madurom - nedemokratski režim, kriminal, korupcija, pravojne formacije

N1 Info pre 2 sata
Prelević: Vučića plaši „strašna podudarnost“ s Madurom, nova strategija SAD otvara vrata sankcijama

Prelević: Vučića plaši „strašna podudarnost“ s Madurom, nova strategija SAD otvara vrata sankcijama

Nedeljnik pre 1 sat
Kina optužila SAD da se ponašaju kao „svetski sudija“

Kina optužila SAD da se ponašaju kao „svetski sudija“

Politika pre 1 sat
Božo Prelević: Vlast je u strahu jer postoji mnogo sličnosti između Vučića i Madura

Božo Prelević: Vlast je u strahu jer postoji mnogo sličnosti između Vučića i Madura

Beta pre 2 sata
Božo Prelević o tome čega se vlast u Srbiji plaši posle Venecuele

Božo Prelević o tome čega se vlast u Srbiji plaši posle Venecuele

Danas pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

VenecuelaKina

Svet, najnovije vesti »

Premijer Grenlanda Donaldu Trampu: Dosta sa insinuacijama i fantazijama o aneksiji ostrva

Premijer Grenlanda Donaldu Trampu: Dosta sa insinuacijama i fantazijama o aneksiji ostrva

Beta pre 8 minuta
Maduro prebačen iz zatvora u Bruklinu u zgradu suda u Njujorku, demonstracije ispred suda

Maduro prebačen iz zatvora u Bruklinu u zgradu suda u Njujorku, demonstracije ispred suda

RTV pre 13 minuta
Novi proboj ukrajinske granice: Rusi nadiru iz Kurske oblasti (mapa)

Novi proboj ukrajinske granice: Rusi nadiru iz Kurske oblasti (mapa)

Pravda pre 3 minuta
Nebenzja: Hapšenje Madura ─ razbojništvo

Nebenzja: Hapšenje Madura ─ razbojništvo

Sputnik pre 12 minuta
(Foto) Ovo je mladić iz Srbije koji je povređen u Švajcarskoj. Zadobio teške povrede u požaru u baru: Hitno prebačen u bolnicu…

(Foto) Ovo je mladić iz Srbije koji je povređen u Švajcarskoj. Zadobio teške povrede u požaru u baru: Hitno prebačen u bolnicu u Nemačkoj

Blic pre 3 minuta